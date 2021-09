De la Redacción

La competencia era cerrada, pero en los últimos instantes el nadador mexicano Diego López Díaz aceleró en el tercer carril para ser el primero en llegar a la meta en la prueba de 50 metros libre S3 en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

López Díaz, quien compite en una categoría para personas con severa pérdida en sus extremidades, se proclamó campeón con un tiempo de 44.66 segundos. Con esta medalla, la delegación mexicana superó la cosecha de 15 preseas conseguidas en Río 2016 (cuatro áureas, dos plateadas y nueve de bronce).

El metal dorado alcanzado ayer por Diego fue el sexto para México en estos Juegos Paralímpicos. Hasta el cierre de esta edición, la delegación tricolor también presumía de una plata y ocho bronces, que por el momento la sitúan entre los 20 primeros lugares en el medallero.

Me siento muy contento, valió la pena todo lo que he pasado; fue algo bastante duro, pero pudimos superarlo como el gran equipo que somos. Lamentablemente, no llevo ahora tantas medallas como quisiera, pero vendrá la revancha. En México tenemos jóvenes muy buenos con un talento nato increíble , dijo emocionado al término de la competencia.

A causa de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, López Díaz comenzó desde los ocho años a sufrir problemas en sus extremidades inferiores. A los 16 años sus piernas ya no pudieron sostenerlo y tuvo que usar silla de ruedas.

Aceptar las limitaciones que ahora le imponía su cuerpo le fue complicado, pero ver por televisión a los paratletas de Londres 2012 lo motivó para entrar al deporte. Ahora Diego López, de 26 años, celebró su segundo metal en los Juegos Paralímpicos de Tokio, tras la insignia de bronce que conquistó el domingo en la final de 50 metros dorso S3.