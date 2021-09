PRD: son componendas

De acuerdo con fuentes en el Congreso, Elizabeth Mateos se negó, de último momento, a crear una asociación junto a Torres en la que operaría la oposición. Esto causó controversia en Morena, partido que apoyó tanto a ella y a Sesma, pese a la ruptura política entre ambos.

Sobre las alianzas, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, criticó que se trató de una compra de votos para alcanzar una mayoría simple. Está comprando una mayoría artificial y sirven para tener la posibilidad política de manejar al Congreso y eso es lamentable, porque lo que no ganaron en las urnas lo vienen a ganar aquí en componendas y arreglos bajo la mesa y eso no es correcto .

Mateos reconoció públicamente su rompimiento con el Verde Ecologista y dijo que aceptó conformar una asociación por una coincidencia con Morena en apoyar a las mujeres; no obstante, aclaró que ella no es militante del Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que es libre de votar o no con ellos.

Asimismo, quedó instalada la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que, de común acuerdo entre todas las bancadas, este año será presidida por Ernesto Alarcón, del PRI.