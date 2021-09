▲ La mandataria local, Claudia Sheinbaum, aseveró que si bien hay diferencias importantes con la oposición, no por eso va a dejar de haber coordinación. Foto cortesía del Gobierno de la Ciudad de México

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de septiembre de 2021, p. 33

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los alcaldes electos de oposición a no hacer de la política un circo y les recomendó mejor comenzar a trabajar en sus proyectos de trabajo para cuando entren en funciones.

Dijo que se hará una investigación de la trifulca que protagonizaron en las inmediaciones del Congreso local, pero subrayó que lo que no me explico es por qué no llamaron a la presidenta del órgano legislativo, la panista Patricia Baez Guerrero, o al secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, para que les facilitaran el acceso al recinto .

Recordó que ya está agendada una cita con los alcaldes electos, a los que recibirá uno por uno por un lapso de una hora, y subrayó que, por ejemplo, quien repite gobernando Benito Juárez (Santiago Taboada) sabe cómo trabajamos, porque él será alcalde de Benito Juárez, pero yo también soy la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y también gobierno a los habitantes de Benito Juárez .

–Este grupo de alcaldes electos está solicitando la renuncia de Martí Batres, ¿qué les responde? –se le preguntó.

–Que no, no hay razón alguna, ninguna razón –respondió tajante, y agregó que no podemos hacer de la política un circo, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar por los habitantes de la ciudad.