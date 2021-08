Ap

Periódico La Jornada

Martes 31 de agosto de 2021, p. 8

Nueva York., Luego de varios días de testimonios de mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexualmente por R Kelly, ayer un hombre subió al estrado para decir que el cantante lo explotó de la misma manera cuando era estudiante de secundaria.

El testigo en el juicio a Kelly, acusado de tráfico sexual en Nueva York, rindió declaraciones en la corte federal de Brooklyn sin usar su verdadero nombre. Dijo que el acusado lo atrajo a su casa en el área de Chicago en 2007 con ofertas falsas de ayudarlo con su incipiente carrera musical.

Kelly preguntó a la presunta víctima, entonces de 17 años, qué estaba dispuesto a hacer por la música , declaró el testigo. Llevaré tus maletas... Cualquier cosa que necesites estaré dispuesto a hacer , dijo que le respondió.