“Otro bandazo: ya tuvo problemas con Carlos Salcedo, se lesiona Johan Vásquez y llama al Julio César Domínguez, quien no ha estado en partidos oficiales desde 2015… Su manera de salir sin Hirving Lozano y Jesús Corona (bajas en Copa Oro) dejó mucho que desear, nunca encontró sustituto para el Tecatito, mientras que Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro no llenaron el hueco del Chucky.

“Martino ha ganado 80 por ciento de sus partidos, pero ¿y los juegos importantes? ¡todos los ha perdido!… Considero que ya está dando bandazos: al Chaquito Giménez no lo llevó a Tokio, tampoco a la Copa Oro y optó por abrir la puerta a Rogelio Funes Mori, pero ahora no lleva al mellizo, sino que cita a Giménez… no entiendo.

“Ha tenido imponderables que no supo resolver; en cambio, cuando son amistosos y todo está tranquilo, ahí sí funciona. Esto que viene es importante ¡claro que tiene presión! Si no arranca bien, lo van a hacer a un lado como a José Manuel de la Torre, Víctor Vucetich… Nadie quiere arriesgar el negocio de ir a un Mundial”, enfatizó el apoda-do Chelís.

El ex técnico del Puebla reconoció que “a una Copa del Mundo ya no se califica caminando en la zona de Concacaf, hay tres boletos y una repesca, pero habrá que ver la forma y a nadie le gustará que se ponga el pase en riesgo, como ya estuvo cuando entró Miguel Piojo Herrera a disputar el último chance en Oceanía”.

En tanto, Rafael Lebrija, ex federativo, afirmó que México no es más el gigante de la zona, sino que “Estados Unidos está a la par, y puede brincar algún otro equipo centroamericano, toda vez que el Tata Martino no ha tenido buenos resultados y debe superar esta crisis en la que cayó; buscar la fórmula para salir adelante, porque nos queda claro que no la ha encontrado”.