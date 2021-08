Ana Mónica Rodríguez

Una noche, César Bono dijo hasta mañana a su familia y se fue a dormir sin ningún dolor ni síntoma , pero despertó con inmovilidad del lado izquierdo del cuerpo después de haber sufrido ocho infartos cerebrales.

Todos en una noche, reina , recordó el actor, con más de medio siglo de trayectoria, quien ha perdido gran parte de su movilidad y superado un infarto del corazón, entre otras enfermedades, como el Covid-19, pero se mantiene activo tanto en televisión como en teatro con la obra Defendiendo al cavernícola.

He estado al borde de la muerte varias veces, por salud y accidentes; una vez nos balacearon en una gira, me agarraron a pistolazos en la cabeza, entre otros hechos en los que he estado en peligro , contó el actor a La Jornada.

Añadió: “Mis problemas de movilidad son del lado izquierdo, pierna, mano, brazo, pero puedo hablar, trabajar y hacer series para los estadunidenses, estar en el programa televisivo Vecinos, participar en la película Mirreyes vs Godínez y protagonizar Defendiendo al cavernícola”.

Acerca de las diferencias

Este monólogo, que se estrenó hace 20 años, es una gran satisfacción para Bono, pues continúa con éxito en cartelera. La obra habla sobre las diferencias entre hombre y mujer desde la época de las cavernas; desde entonces se dice que el sexo masculino siempre ha sido proveedor, porque salía a cazar y regresaba con carne, y ahora yo salgo por la chuleta, como decimos en México .

Lo cierto, es que desde muy joven César Bono trabajó de manera incansable para “ser independiente económicamente; después tanto trabajo me ha ayudado a mantener a cuatro hijos –ahora a un par de ellos–, a dos exposas y a gente que ha estado a mi alrededor”.

La actuación, recordó, aunque ha sido su vida, incursionó en ella porque quería ser director, pero pensó primero que debía aprender el lenguaje de los intérpretes, lo cual resultó que no era cierto, porque puedes estudiar dirección, sin tener que ser actor y eso fue hace más de 50 años; tenía 16, ahora, 70 .

Su actividad artística, si bien, comenzó de manera experimental en teatro (en las calles de Cuernavaca y en recintos de Ciudad Universitaria) y en cine (en Lobo estepario), la única diferencia con lo profesional, era que no cobraba .