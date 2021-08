Desde su fundación, hace 50 años, Aerosmith ha vendido mundialmente más de 150 millones de álbumes, producido videos que han sido referentes importantes, como Amazing, Crazy, Janie’s Got A Gun, Livin’ on the Edge, o Love in an Elevator. El grupo ha llevado a cabo espectaculares giras mundiales que han batido récords, y recientemente ha logrado un éxito continuo gracias a su residencia en Las Vegas.

Ha sobrepasado múltiples barreras, incluida haber sido el primer grupo de rock con colaboración hip-hop exitosa con Run DMC en Walk This Way, o por ser la primera banda de hard rock en aparecer en el medio tiempo del Supertazón, en 2001. En 1999, Aerosmith fue también el primero en contar con su propia atracción temática en Disney World Florida, y posteriormente en París, con la montaña rusa Rock ‘N’ Roller.

El grupo ha sido un importante referente cultural y ha aparecido en gran cantidad de películas, programas de televisión y videojuegos.

Ha influido también a muchas generaciones de grupos de rock tanto por ser íconos de estilo o aclamados músicos multiinstrumentalistas. La fundación MusiCares otorgó al grupo el Premio a la Persona del Año en 2020 por sus grandes logros artísticos y su dedicación a la filantropía, entre otras cosas por Janie’s Fund, la iniciativa de Steven Tyler que ofrece apoyo a mujeres jóvenes que han sufrido el trauma del abuso o la negligencia.