Pero además, hoy que Acción Nacional parece ya no representar a ningún tipo de ideología conservadora, porque se ha convertido en un buen negocio para la cúpula del organismo, la disputa por la gerencia del partido, mejor conocida como presidencia partidista, se ha vuelto un pleito de fracciones que aparentan ser irreconciliables.

Y es que los azules han supuesto que lo que sucedió en la Ciudad de México, su triunfo en algunas alcaldías, es la prueba indiscutible de su crecimiento y fuerza, pero no toman en cuenta, o no lo quieren hacer, que el voto emitido en esta capital es más un voto visceral que un sufragio en consciencia.

Y todo esto sin señalar que dentro de Acción Nacional, como ya habíamos explicado, los intereses de unos y otros por la gerencia azul ha dividido al organismo en núcleos de negocio, parecidos a las tribus de Morena, carentes de formación ideológica, pero atentos al negocio electoral.

El PAN deberá cambiar dirigencia en estos días, pero por ningún lado se ve la puerta de salida, los aspirantes a la gerencia solo tienen una meta que nada tiene que ver con el país, se trata, de todas formas, de hacer negocio y tan-tan.

De pasadita

Y ya que hablamos del panismo, no hay que dejar de lado las muy malas decisiones del tribunal electoral que encontró culpable de hacer trampa en la elección a Mauricio Tabe, cosa que se denunció en este diario de todas formas, pero sólo se le habrá de multar.

Nos referimos a Tabe porque los otros involucrados en prácticas lejanas a lo legal no tienen ahora ninguna responsabilidad pública, porque perdieron, pero en el caso del que será Alcalde en Miguel Hidalgo, habrá que decir que las acciones por las que ha sido condenado por la autoridad, las pudo haber hecho consiente de que sobre el triunfo del chanchullo no habría ninguna repercusión, y así fue.

Lo conducente habría sido, en caso de que la voluntad ciudadana hubiera sido alterada por algún tipo de trampa, la anulación de las elecciones, lo que no ocurrió, y es que para Tabe como para el panismo en general pagar una multa es lo de menos, hacer una elección limpia, eso sí representa una gran dificultad, pero ni modo los dueños de la verdad absoluta sobre las elecciones aún no se dan cuenta de que la multa es el equivalente a la impunidad. No entienden nada.

