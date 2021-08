De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 17 de agosto de 2021, p. 8

Madonna, cantante femenina de pop con más ventas de todos los tiempos, relanzará todo su catálogo en los próximos años en un acuerdo con Warner Music Group, el estudio musical que lanzó su primer sencillo hace casi cuatro décadas.

Madonna, quien cumplió 63 años ayer, es la última artista en firmar una asociación con el tercer sello discográfico más grande del mundo. Han sido unos socios increíbles y estoy encantada de embarcarme en este próximo capítulo con ellos para celebrar mi catálogo de los últimos 40 años , dijo la artista en un comunicado.

También prevé estrenar su película documental Madame X el 8 de octubre.

Con ventas globales de más de 300 millones de discos, Madonna es la artista femenina con más ventas de todos los tiempos. Posee innumerables premios que incluyen siete Grammy, 24 Ascap Pop Music y numerosos trofeos internacionales, incluidos BRIT, Bravo Otto, Danish Music, Edison, Gaffa, entre otros. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2008.

La asociación marca la revitalización de una relación de décadas con Warner que comenzó con el lanzamiento del sencillo debut de Madonna en 1982. El acuerdo abarca todo su catálogo de Sire / Maverick / Warner, incluidos álbumes de gran éxito mundial como Madonna, Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer y Ray Of Light. También, sus tres álbumes de estudio más recientes, Mdna, Rebel Heart y Madame X, que se unirán al catálogo de Warner a partir de 2025. En total, el nuevo acuerdo incluye 17 álbumes de estudio más sencillos, grabaciones de bandas sonoras, álbumes en vivo y compilaciones.