La lesión más grave es la del argentino Leonardo Suárez, afectado del tobillo derecho y quien entrará al quirófano este martes en Guadalajara. El procedimiento consistirá en una limpieza articular por artroscopia , se informó en un comunicado. Se estima que no jugará el resto del torneo.

En Monterrey, Miguel Piojo Herrera, técnico de Tigres, aclaró que la lesión del atacante galo André Pierre Gignac no es grave: André se aceleró; no hay fractura , como había dicho el jugador francés en redes sociales. Ya se habló con el traumatólogo, se hiceron estudios y afortunadamente no es lo que se manejaba ayer. Es una molestia en el tendón que le llevará unos días más, la evolución depende de cómo reaccione al tratamiento; como máximo se espera que regrese para el partido contra Léon , explicó.

Tras su participación con Francia en los Juegos Olímpicos, Gignac se presentó a los entrenamientos con los felinos y al disputar un balón se lastimó. El Piojo Herrera confió en que su plantel pronto enderezará el camino, y se repondrá de un mal inicio afectado por algunas expulsiones y lesiones.