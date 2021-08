E

l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contrariamente a lo que algunos opinan, inclusive mi respetado amigo Lorenzo Meyer, no ganó independencia con el cambio de gobierno. Sigue ligado al viejo régimen. El vodevil que escenificaron los dos presidentes –José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón– no tuvo nada que ver con una justicia expedita y proba. Fue una lucha por el poder de los magistrados para seguir sirviendo al viejo régimen. Ganó el grupo calderonista. Ya comenzó a emitir fallos en contra de los candidatos de Morena. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un robo la determinación del tribunal de quitar a Morena la diputación federal que ganó Gabriela Jiménez Godoy en Azcapotzalco para dársela al Partido Acción Nacional. Señaló que el organismo ha emitido sentencias orientadas políticamente contra Morena, como trataron de hacerlo en Xochimilco, donde se hizo un recuento de votos en 22 casillas para la elección de alcalde, aunque en este caso el resultado no cambió y se confirmó a José Carlos Acosta como ganador. Y qué decir de los casos de Michoacán y Guerrero. Por otro lado, los consejeros del INE –quizá con la única excepción de José Roberto Ruiz Saldaña– están ligados a intereses que son ajenos a la democracia. Si esas estructuras no cambian, la próximas elecciones las decidirá una élite burocrática heredada del pasado y no los ciudadanos. De visita en La Laguna, Andrés Manuel lo dijo con estas palabras: desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas expresiones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora . Apenas resta tiempo sexenal para que el Ejecutivo envíe al Congreso –vuelve de vacaciones en unos días más– el proyecto de reforma electoral.

Banxico