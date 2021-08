En tres décadas, destacó Nava, muchos grupos con los que crecimos, se separaron; otros dijeron de repente adiós y luego volvieron reunirse, pero La Lupita, en este tiempo no ha dejado de hacer música. No nos hemos quedado en la nostalgia de lo que hicimos hace 25 o 30 años. Eso no funciona para nosotros .

De esos críticos momentos, el músico recordó: He luchado contra el cáncer, pues me lo detectaron en la cabeza, detrás de un ojo; muy agresivo y casi pierdo la vista, pero afortunadamente aquí estoy después de todas esas cirugías y tratamientos. Doy gracias a Dios, a la vida, al universo y al rocanrol .

▲ El guitarrista contó que la banda prepara un disco para festejar su 30 aniversario. Se titulará Tormenta, porque tiene que ver con atravesar mares, penumbra... Foto cortesía del músico

Sobre el rock, Nava comentó que si bien ha cambiado, eso es algo bueno, pues la música no es estática; además, este género es maleable y multifacético, es como una pelota flexible de plastilina .

La actual alineación de la banda está integrada por Nava, Héctor Quijada (voz), Roberto Palomo (bajo), Erik Gracia (piano, teclados y acordeón) y Merci González (batería). Han entrado y salido músicos a lo largo de estos 30 años, pero tampoco nos interesa ningún rencuentro; siempre vemos hacia el futuro .

Cada uno toma su camino

Nava admitió que de entre las bandas de esa época quisiera estar tocando con Santa Sabina o hacer una gira con Café Tacvba, o bien, con artistas que son hermanos, pero las circunstancias hacen que cada quien tome su camino, el de nosotros ha sido generar música nueva .

El guitarrista, de 52 años de edad, quien también enfrentó al Covid-19, es consciente de que “el encerrón por la pandemia, ese soliloquio, no distraerte con una cuestión social y de interacción, es voltear a verte a ti mismo.

“Hoy día –prosiguió– me miro al espejo, tengo el ojo chueco, quedé deformado del rostro debido a las cirugías, cosa que no me importa tanto, como ver en mi espejo la historia profesional, lo que uno ha hecho; tengo videos de cuando era un adolescente de 17 años, en que produje y se grabó el primer disco, porque toda la vida he sido obrero de la música.”