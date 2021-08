Sergio Raúl López

Domingo 15 de agosto de 2021

Al llegar a Agua Prieta, ciudad fronteriza de Sonora –colindante con Douglas y Pirterville, en Arizona–, a causa del trabajo paterno, el cineasta Jorge Porras entabló relación con la familia Rivera Morales, que muy pronto entraron al círculo íntimo, al grado de llamar tíos a los progenitores de esa familia y considerar hermanos a los cuatro vástagos, con quienes jugaba futbol y practicaba atletismo.

Durante largos años, recuerda el guionista, productor y director originario de Monterrey se consideró un pésimo deportista, ya que el cuarteto de hermanos estaban dotados para las prácticas físicas, y no sólo eso, además eran muy competitivos entre ellos, tanto que corren por todo, por ver quién llega primero al carro, quién masca más chicle, pero al mismo tiempo son unidos y los mejores amigos .

Luego, sus caminos se separaron y en cuanto Jorge se mudó a Chihuahua, ya adolescente, ganó el reconocimiento como deportista del año. Fue cuando todo le quedó claro: no es que fuera malo sino que estos cuatro desgraciados eran buenísimos para todo , expresa con una sonrisa.

Así que en 2013, cuando Luis, el mayor de los Rivera, tuvo un año de ensueño en la especialidad de salto de longitud, al imponer la marca mexicana hasta la fecha y la mejor de aquel año al lograr un registro de 8.46 metros en la Universiada de Kazaan, en Rusia, lo que le valió la medalla de oro y más tarde el bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Moscú, con 8.27 metros, logros que le merecerían el Premio Nacional del Deporte, unos meses más tarde.

En ese tiempo, el realizador regiomontano ya había dirigido cuatro cortometrajes independientes –Escríbelo (2009), Tiempo (2010), Bianca va (2014) y Muted (2014)– y buscando hacer su primer largometraje, le propuso a Luis contar su historia, justo en el año en que el saltador se perfilaba para ser el primer atleta en México en acudir a unos segundos Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro, en 2015, ya habiendo concluido sus estudios de doctorado en ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey. Así, se decidieron a documentar el proceso y a darle forma a esta película que se transformó radicalmente a lo largo de los ocho años que le llevó concluirla.