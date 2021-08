Las especulaciones sobre su estado de salud se han esparcido, pues en la pasada publicación en redes sociales del cantante se lee: No se rindan ante sus sueños. Dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar , seguido del hashtag #Chentesiguesiendoelrey.

▲ Vicente Fernández durante concierto en el estadio Azteca Foto Medios y Media

El texto enfatiza: En este momento, del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva .

También se agradece la preocupación de la gente, pero se afirma: se les mantendrá informados con su evolución , por medio de lo comunicados que emita el equipo médico.

A la vez, solicitaron “a los medios su total comprensión, para que por favor, dejen libre el acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de don Vicente en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que no insistan.