May, Queen y Adam Lambert, en un concierto a beneficio de las víctimas de los incendios forestales en Australia, y Clapton, durante la presentación de su álbum Me & Mr Johnson, en París.

May describe el infarto que requirió de una cirugía urgente como algo “muy incómodo. Me senté y de pronto sentí un apretón en el pecho y un poco de dolor y mis brazos se sentían raro. Me quedé un poco sin aliento y pensé: ‘¿Es esto un paro cardiaco?’ Es la sensación más rara. Fui muy afortunado, porque no duró lo suficiente como para afectar de forma grave mis órganos o mi cerebro”.

En cada punto hizo muy poco o muy tarde. Cientos, si no es que miles de nuestros parientes murieron por un mal consejo o por las malas decisiones que Boris tomó con Hancock y esa otra gente. Si hubiéramos tenido la precaución de cerrar las fronteras un año antes, no estaríamos en la situación que vivimos , afirmó uno de los fundadores de Queen.

Haber tenido una experiencia cercana a la muerte ha hecho de Brian May una persona más exigente. Todavía recuperándose de la cirugía de corazón que tuvo el año pasado, el guitarrista considera que hubo un mal manejo de la pandemia en Reino Unido, hubiera sido imposible que alguien tomara peores decisiones que Boris (Johnson) , aseguró a The Independent, al criticar al primer ministro británico.

Durante el periodo de reposo, el músico ha reflexionado sobre sí mismo, su vida y su carrera, lo que lo ha llevado a su primer álbum como solista Back To The Light. “Pensé que era momento de hacer algo con él, porque estoy bastante orgulloso de esos discos que hice despegándome del gran edificio de Queen, en una época en que la banda parecía desmoronarse, porque Freddie se estaba muriendo. Fue una etapa muy, muy difícil. Así que dije ‘vamos a desempolvarlos’”.

Ese disco fue hecho con Freddie todavía en la mente de Brian. “Principalmente, estaba muy deprimido y abatido, había perdido mucho en poco tiempo. Había perdido a Freddie, aparentemente también al grupo, mi matrimonio y tal vez a mis hijos, a mi padre, era un gran catálogo de pérdidas. Lo peor era lo de los niños, sentir que los estaba perdiendo. Los divorcios regularmente se vuelven muy complicados y dolorosos y muchas veces me veía luchando por ver a mis hijos. Eso, para mí, era un club en el que no quería estar y no pude soportarlo…”

Tributo a Mercury

Una de las canciones del disco, Nothing But Blue, es un tributo a Mercury, escrito un día después de su muerte. Sabíamos que estaba cerca y aun así preferimos negarlo. Pensamos que no, él no podía irse, no podía pasar, algo tenía que rescatarlo, era Freddie después de todo, ¿cómo iba a alejarse de nosotros? , expresó May, quien durante mucho tiempo prefirió no hablar de la banda.

Lanzar ese disco como solista se volvió parte del proceso de sanación del guitarrista. “Me veía como un músico, y creo que me resistí a eso, pensaba que tal vez yo era un científico que tenía una pequeña aventura con la música, pero por esa época pensé: ‘En realidad esto es lo que hago. Bueno, ya no tengo a Freddie ni a Queen’, porque habíamos acordado que no tocaríamos más si él se iba, o cualquier otro. Así que dije: ‘Bueno, tengo que hacerlo por mí mismo. Es una puerta que debo atravesar. Seré el líder, cantaré mis propias cosas... haré como que Queen no es tan importante para mí’”.