Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 10 de agosto de 2021, p. 9

Luego de la muerte de su esposa, Juan requiere la ayuda de un terapeuta, pues afirma haber visto el fantasma de su mujer.

La obra Ciudad luminosa, de Conor Mcpherson, dirigida por Miguel Septién, habla sobre las decisiones que tomamos, de la percepción de las cosas, de cómo nos sentimos o de qué esta pasando con nosotros; pues una persona puede ver algo y horrorizarse, mientras otra, tal vez, ni siquiera preste atención a eso, explicó el actor Pablo Perroni quien produce el montaje junto con Septién.

La historia, en la que intervienen cuatro personajes y se presenta en el Foro Lucerna, da cuenta de lo que pasa con Juan, quien (Alberto Lomnitz) luego de haber enterrado a su cónyuge debe acudir a una terapia sicológica con Iván (Pablo Perroni) porque cree estar viendo el fantasma de su esposa deambulando por la casa. No entiende qué sucede, tiene pánico, mucho miedo y la culpa también lo consume”.

Ciudad luminosa, que se desarrolla en Querétaro en la época actual, aunque es un “thriller, un drama, es una obra muy humana y con personajes entrañables” que interpretan además de Perroni y Lomnitz, Gloria Toba (Nadia) y Miguel Narro (Lorenzo). Siempre, afirmó Perroni, he dicho que los textos te buscan y las obras tienen vida propia. Así me lo han demostrado la vida y los montajes que he hecho .

Tiempo atrás, prosiguió, “había comprado el texto, que estaba en el librero, y me llamó... me acordaba de que lo tenía, pero no lo había leído y dije ‘ésto es lo que tenemos que montar’”.