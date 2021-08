Bertha Teresa Ramírez

Martes 10 de agosto de 2021

Con ahorros en tiempo de hasta una hora y en dinero de hasta 50 por ciento, además de traslados más cómodos y seguros, usuarios de la línea 2 del Cablebús Constitución de 1917-Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, esperan elevar su calidad de vida.

Julio César Pérez, de la colonia Miguel de la Madrid, abordó el Cablebús en Lomas de la Estancia la mañana de ayer para dirigirse al centro de la ciudad.

La diferencia, advirtió, es que antes tenía que bajar a la calzada Ermita y ahí hacer un transbordo hasta la estación Constitución de 1917 del Metro, y ahora va a ser muy práctico. Este es mi primer viaje en el teleférico y, pues sí, se siente emoción ver toda la ciudad, el cielo. Sí, es algo distinto .

Explicó que de Lomas de la Estancia a su trabajo hacía como una hora 40 minutos, y ahora va a ser como una hora .

Blandina Mendoza, de la colonia Jalpa, relató que para trasladarse de su casa al Metro Constitución abordaba tres transportes: de la casa a Ermita, uno; de Ermita a Constitución, otro, y en la estación Constitución del Metro, otro más. Ahorita, en el teleférico fue más rápido, tranquilo y cómodo, pues a veces me hago hasta tres horas en el transporte .

Agregó que cuando llueve es más pesado, “y más cuando uno va con prisa porque tiene uno que salir con tiempo, al menos una hora antes, si no, no llegamos. A veces voy al Toreo o a Tecamachalco y me hago cuatro horas. Salgo de trabajar a las 8 de la noche y voy regresando a mi casa a las 11.