Afp, Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 6 de agosto de 2021, p. 5

Tokio. Igual que en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha 2019, el bahameño Steven Gardiner se proclamó campeón de los 400 metros, dejando al colombiano Anthony Zambrano con una histórica plata en Tokio 2020, donde la gran decepción fue la temprana eliminación del relevo estadunidense de 4x100.

Gardiner cubrió la vuelta de pista en 43 segundos y 85 centésimas, estableciendo un mejor tiempo de la temporada, mientras Zambrano lo hizo en 44.08. El bronce fue para el granadino Kirani James (44.19), monarca olímpico en 2012 y subcampeón en 2016.

A sus 25 años, Gardiner consigue así la doble corona mundial y olímpica, cinco años después de haberse quedado en semifinales de esta prueba en los Juegos de Río.

Zambrano, de 23 años, consiguió su primera medalla veraniega y se confirmó como una de las estrellas de la prueba, tras un subcampeonato del orbe hace dos años.

Con podios en circuitos de la Liga del Diamante, Gardiner regaló el primer oro de Bahamas en Tokio 2020 y el octavo en su historia olímpica, para mantener a la isla caribeña con al menos un premio dorado en tres ciclos consecutivos desde Londres 2012.

Decepción estadunidense

El relevo estadunidense de 4x100 quedó eliminado en las series, consumando una gran sorpresa y enfadando al mítico Carl Lewis, de 60 años, nueve veces campeón olímpico y ocho mundial, quien consideró la actuación una vergüenza total .

Alineaba a varias figuras en su particular Dream Team, con Trayvon Bromell (el hombre más rápido de la temporada en los 100 metros), Fred Kerley (subcampeón olímpico), Ronnie Baker y Cravon Gillespie. Sin embargo, su tiempo de 38.10 segundos apenas les permitió ser sextos en su serie. No hemos hecho nuestro trabajo hoy. No hay excusas , admitió Kerley.

Triunfo polaco despide los 50 kilómetros de marcha

En las pruebas de marcha, que fueron trasladadas a Sapporo buscando temperaturas menos elevadas que en la capital japonesa, el polaco Dawid Tomala se impuso la madrugada del viernes en los 50 kilómetros, distancia que se disputó por última vez en Juegos Olímpicos, en la que los mexicanos José Leyver y Horacio Nava concluyeron en los puestos 15 y 44, respectivamente, mientras que Isaac Palma abandonó en el kilómetro 29.