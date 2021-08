Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 6 de agosto de 2021, p. 2

Barcelona., La relación de más de dos décadas entre el astro argentino Lionel Messi y el Barcelona llegó a su fin por obstáculos económicos y estructurales relativos a la normativa de la liga española de futbol, y pese a que ambas partes tenían un acuerdo para un nuevo vínculo, informó ayer el club catalán.

Messi, quien se incorporó a la cantera del Barça a los 13 años de edad, es el máximo artillero en la historia del club, con 672 goles en 778 encuentros en todas las competiciones.

Además, es el jugador que más partidos ha disputado con el elenco culé y el máximo cañonero de la liga española con 474 tantos en 520 presentaciones.

El originario de Rosario, Argentina, era libre de negociar un traspaso con otros clubes después de que su contrato terminó el pasado 30 de junio, pero el Barcelona siempre había mantenido que quería quedarse en el plantel.

De acuerdo con reportes de prensa, el atacante de 34 años –quien ha pasado toda su carrera profesional en el conjunto azulgrana– iba a firmar un nuevo vínculo con el equipo por cinco temporadas, el cual incluía una rebaja salarial de 50 por ciento.

Restructura imposible

El Barcelona habría tenido que restructurarse financieramente para poder llevar a cabo la operación, lo que al final resultó imposible. El club debía bajar su tope salarial para cumplir con las regulaciones del torneo ibérico.

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, informó el mes pasado que el Barcelona, que tiene una deuda total de más de mil millones de euros (mil 180 millones de dólares), no gozaría de ninguna excepción a la hora de obedecer las estrictas normas de control financiero de la competencia, e incluso señaló que el futbol ibérico no sufriría demasiado si Messi se va, como no lo había hecho tras la partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus.

La noticia sobre la salida de Messi del Barça se dio un día después de que la liga española informó que llegó a un principio de acuerdo para vender el 10 por ciento de una sociedad de nueva creación que comprende la mayor parte de su negocio a la empresa de capital de riesgo CVC Capital Partners por 2 mil 700 millones de euros (unos 3 mil millones de dólares).

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de la liga española)”, detalló ayer el club mediante un comunicado.

“Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del equipo.

El club agradece aportación del argentino

El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional , agregó.

En su paso por el Barça, Messi ganó 10 ligas de España, ocho Supercopas, siete Copas del Rey, cuatro ediciones de la Liga de Campeones, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes, un total de 35 títulos.