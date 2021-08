C. Mario Everardo Ruiz Morell, subdelegado de Prestaciones, Issste de Michoacán: Tengo 19 años y soy pensionada por orfandad materna que es un derecho que tengo por ley, y no una dádiva. Comento esto por el mal trato que se me dio tanto en mi última visita a las oficinas para entregar documentación, como en la atención telefónica, cuando llamo para preguntar por los pagos que se me adeudan.

Se me ofreció formalmente hacer estos pagos en junio, lo cual no se cumplió, y me dicen que se debió a una falla de cómputo, de ahí que también dirijo una copia al jefe de Sistemas, o a un error en mi documentación, misma que fue meticulosamente revisada por la señorita Ivonne.

Así pasó todo junio y julio, y ya ni hay quien conteste el teléfono. Sí debe haber un problema técnico grave, pues ni siquiera me han dado de alta en el servicio médico.

No recibir mi pensión desde febrero me ha traído problemas importantes de los que responsabilizo directamente al Isste.

Como sabe el personal, porque me conocen, viajo desde CDMX a la sede del Issste en Michoacán y estoy cansada de que no se solucione esto. Agradezco de antemano su atención y quedo en espera de sus comentarios.

María Fernanda Ortiz Palavicini, número de pensionista 920288

Denuncia cargo indebido a su tarjeta de crédito HSBC

Una vez más me dirijo a sus lectores para denunciar los procedimientos del banco HSBC hacia sus clientes. En los últimos meses he estado recibiendo llamadas del departamento de cobranzas de dicho banco, que comienzan a las 8:30 de la mañana y no descansan ni siquiera el fin de semana. El objeto es solicitar el pago de un cargo a la tarjeta de crédito que no reconozco por la siguiente razón: el cargo es de $319.00 y está hecho a nombre de una empresa llamada Zacafel.

No es muy alto, pero si se considera que este cargo se ha hecho a cientos, tal vez miles de usuarios de tarjeta de crédito de este y otros bancos, el monto reunido debe ser considerable. La cantidad que se les cobra a tarjeta-habientes es la misma citada.

En diferentes sitios de Internet están publicados los reportes de clientes de banco a quienes se les ha hecho el mismo cargo y cuyos bancos no hacen caso de sus reclamos o prefieren pagar la cantidad con tal de evitar esperas eternas. En mi caso, debo realizar el pago forzosamente, bajo amenaza de reporte a instituciones de crédito. Una vez hecho el pago, debo hacer la reclamación correspondiente, y si el banco decide a mi favor, el cargo será bonificado. Pague primero y después averiguamos, debería ser el lema de HSBC e instituciones semejantes. Revisen sus cargos y por favor denuncien.

Juan Gabriel Puga