Alejandro Cruz Flores y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 2 de agosto de 2021, p. 27

De histórica calificó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la consulta popular realizada este domingo en torno a si se debe llevar a juicio a los ex presidentes del país, al señalar que es la primera con carácter constitucional.

Tras emitir su voto en el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, la titular del Ejecutivo local confió en que habrá mucho más ejercicios de participación ciudadana en la República Mexicana.

Me parece fundamental participar en este histórico acto; es histórico porque es la primera vez que hay una consulta popular formal. Han habido muchas impulsadas por la propia ciudadanía, pero en este caso es una consulta popular constitucional y me parece fundamental, y por eso he venido a participar , expresó.

En tanto, las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana locales informaron que se tuvo saldo blanco en el operativo especial de seguridad y movilidad implementado en torno a la consulta popular, al señalar que los incidentes registrados durante la jornada fueron mínimos, principalmente relacionados con el cambio de ubicación de casillas y la falta de casillas especiales.