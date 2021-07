Rodrigo Reyes

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 31 de julio de 2021, p. a10

1. Esperando. Una noche de abril de 2018, caminaba por la sala de llegadas internacionales del aeropuerto Benito Juárez, explorando los rostros ansiosos que pululaban cerca de las puertas de aduana, buscando a sus seres queridos, mientras yo intentaba localizar al actor Eduardo San Juan Breña. De repente sentí una duda tremenda: ¿qué tal si Edu se rajó al último momento? ¿Si en lugar de hacer cola en el control migratorio mexicano estuviera durmiendo bien a gusto en su casa de Madrid?

Mis dudas se fundamentaban en una invitación descabellada y surreal: vente a México a participar en una película llamada 499, encarnando a un conquistador que viaja en el tiempo, cruzando cinco siglos para naufragar en el presente, de la mano de un director que jamás has conocido en persona, y que encima te contactó por el feis. Para acabarla de torcer, en este viaje distópico, tu personaje tendrá que conocer de viva voz los testimonios de las víctimas del presente, los sobrevivientes de la ola de violencia que azota a toda la República.

Seguí mi búsqueda mientras iba creciendo mi paranoia, y justo cuando creí que quizás todo se venía abajo, descubrí a Eduardo de pie junto a una pared, tranquilo y sereno, observando el fluir de la gente. Su rostro se encendió con una sonrisa. Al saludarnos de mano noté que llevaba las uñas larguísimas, casi vampirescas, y le pregunté por qué. Pues verás, en el siglo XVI, nadie se cortaba las uñas . De inmediato supe que todo iba a estar bien.

Número incómodo

2. 499. El número incomoda, genera angustia, quizás por ser tan irrespetuoso, tan incompleto y cortante, casi sardónico. Es una cifra que fácilmente salta de las matemáticas al símbolo, como un hechizo. Hace tiempo, en otro proyecto, me topé con la idea de restarle un punto a otro aniversario. Se llamó 99 años después de la Revolución Mexicana, un documental sobre lo que pensaban los mexicanos de a pie en el Distrito Federal, acerca de aquel proyecto de nación que en noviembre de 2009 seguía tan incompleto. Aquella película no tuvo mucho impacto, sin embargo me dio un amigo, el productor Inti Cordera. Él era un fan de la idea de intervenir aniversarios, y de inmediato se sumó a cocinar conmigo una película sobre los 500 años de esa supuesta conquista.

Desde 2015, la cinta se venía cocinando en largas conversaciones, en libros y pláticas con académicos y escritores, en debates entre amigos y aliados. Pero si soy sincero, durante todo el proceso seguía pensando en momentos mucho más personales, en aquellos paseos con mi padre el historiador, a Teotihuacan y al Museo Nacional de Antropología, con apenas cinco o seis años. Guardo recuerdos nítidos, cristalinos, llenos de asombro: el mural centelleante, embrujador de Rufino Tamayo, las piezas de la Sala Mexica, aquella maqueta del Mercado de Tlatelolco. Fue mi padre quien me contagió el amor por la historia delirante y trágica de México.

Así que con el paso del tiempo, ya de grande y metido en el cine, al comprender que en 2021 se cerraba un ciclo de 500 años, sentí que era necesario hacer una película. No sabía cómo, pero teníamos que dar con algo fresco, algo que no educara ni repitiera fórmulas desguanzadas. No se trataba de entregarle al público un seminario de historia o un rosario de anécdotas, ni mucho menos echarle leña a la hoguera nacionalista y patriotera. Había que encontrar una respuesta a la medida de este aniversario tan complicado que se avecinaba sobre el horizonte: cinco siglos de la caída de la Gran Tenochtitlan, de esta llamada conquista, del big bang mexicano.

3. El problema. Edu llegó antes del crew, con tiempo para conocer algo de México y agarrar la onda. Era su primera vez, lo cual de alguna manera se adecuaba perfectamente al viaje de la película. Al contrario del protagonista, Edu es un tipo curioso, humano, abierto al universo. De perfil quijotesco, con una mirada penetrante y entera, combinaba un porte noble con una fiereza tajante. Juntos visitamos la Sala Mexica del museo más importante del país y caminamos por el Centro Histórico, sobre las piedras de la antigua capital tenochca que transmitían sus testimonios mudos, vibrando por medio del palimpsesto de los siglos. En breve Edu tendría que insertarse en este mundo, encarnando el fantasma de nuestro trauma más importante, ese coco de la historia que sigue acechando la cosmografía mexicana.

Por las noches ajustamos el vestuario con nuestra diseñadora, la muy querida Clarisse, que con dos pesos había hecho una pieza de época impecable y llena de personalidad. También pasamos horas revisando el guion, apoyándonos en tragos de mezcal de la sierra de Guerrero, cortesía de Inti. Junto con la guionista Lorena Padilla, yo había trazado un esbozo de ruta para darle forma al viaje del conquistador, de Veracruz hasta la Ciudad de México. Sobre este caminar, él se iba a encontrar con las víctimas de la violencia actual, personas reales que sobreviven en resistencia, luchando por hacerse escuchar en un contexto de impunidad casi absoluta. Es decir, íbamos a terminar escribiendo sobre el camino, en base a lo que fuéramos encontrando.