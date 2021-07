Precisando que todo el contenido de HBO Max está disponible para todos los planes de suscripción, el ejecutivo de la plataforma extiende: Los planes radican no en limitar el contenido del servicio sino en dónde se va a disfrutar, para establecer una opción para todos. Además de eso nuestra premisa es ofrecer una programación rica para toda la familia, no vamos hacer una diferenciación de lo que es accesible para uno u otro plan, por eso estamos trabajando en estrenar las películas de Warner Bros. Después de 35 días de su estreno en cines locales, porque creemos que es una forma de hacer la cartelera más accesible para todo el mundo y responder a las necesidades del consumidor en México y otras latitudes de Latinoamérica y del Caribe .

Después de un año de estrenarse en Estados Unidos el servicio de streaming HBO Max, la plataforma llegó recientemente a México y al resto de Latinoamérica, sustituyendo a HBO Go. En entrevista con La Jornada el jefe de publicidad del nuevo andamiaje telemático, Gabriel Andriollo, consideró que “no existe una canibalización en los servicios de streaming, aún hay mucho mercado. Creo que desde su lanzamiento HBO Max tiene muchos mejores beneficios para el consumidor”.

Respecto a cómo encaran la salida de la plataforma, Andriollo, responde: “Estamos muy contentos con lo que hicimos con el lanzamiento, tuvimos muy buena recepción del público, de los compradores hay un interés muy grande del contenido icónico que tenemos y sentimos que el público nos está dando la oportunidad, que es lo que estamos esperando del cliente. Además es un orgullo lanzar HBO Max en 39 territorios y cómo lo hemos hecho; eso habla de que es una plataforma para latinoamericanos por latinoamericanos. Siento que hemos traído un entorno increíble para que la gente la disfrute y esa forma es como democratizamos el contenido de calidad, que todo el mundo tengan acceso a programación de calidad, es una de nuestras tareas: democratizar la cartelera de calidad en streaming”.

Gabriel Andriollo, quien se calificó como un apasionado del contenido, explicó: “Hay que meterse en las historias y creo que HBO Max es lo que hace muy bien, tiene relatos que realmente conectan con el público. Cuando veo Beartown me encanta porque yo lo vivo, me meto en la historia y me transporta a otro mundo. Hay que seguir el contenido y en HBO Max tenemos mucho a nivel de calidad”.

Sobre su apreciación de que la televisión vía streaming está pasando por una época de oro: “Estamos pasando por un tiempo donde nuestras preferencias de consumo influyen en que las plataformas de streaming estén en apogeo, cuando son una oferta sumamente viable para mucha gente pero estamos lejos de una saturación del mercado, hay espacio para que haya más plataformas y oferta para el disfrute del consumidor. Cuando pase este momento quizás sí podríamos hablar de una época de oro de la televisión de streaming. Las cosas hay que vivirlas y después reflexionar sobre esos momentos y ponerles nombre. Aún hay gente que ve televisión abierta y eso va durar mucho tiempo”.