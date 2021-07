Afp y Sputnik

Sábado 31 de julio de 2021

La estrella de la gimnasia estadunidense Simone Biles, quien se retiró de las pruebas por equipos y el all-around femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a problemas para gestionar la presión que le generan las altas expectativas, reveló ayer que padece episodios donde pierde la referencia en el espacio, lo que en su disciplina se conoce como la pérdida de figura (twisties), situación que a veces se refuerza con el estrés y puede poner en peligro a los deportistas.

Señaló además que tiene dificultades literalmente en cada aparato , con lo que alimentó las dudas sobre su regreso.

Biles evocó los demonios en su cabeza para explicar su renuncia a competir, que se podría exten-der a las finales por aparatos, las cuales comienzan el domingo.

En un video publicado en Instagram durante el entrenamiento de ayer, se le puede ver aterrizando con la espalda en las almohadillas al final de sus movimientos.

Nunca me había pasado en barras y viga, sólo en suelo y salto. Pero esta vez ha sido literalmente en cada aparato. Realmente da miedo , mencionó Biles en su cuenta de Instagram. Esto no me había pasado antes de dejar Estados Unidos. Empezó por azar justo después de las clasificaciones , añadió.

Los problemas de referencias en el espacio amenazan su participación en las finales de salto y barras asimétricas el domingo, el lunes en suelo y el martes en viga.