Trazaron los éxitos Tush en 1975, Sharp Dressed Man, Legs y Gimme All Your Lovin en 1983, así como Rough Boy y Sleeping Bag en 1985.

En su publicación de Facebook, el guitarrista Billy Gibbons y el baterista Frank Beard dijeron que Hill murió mientras dormía. No explicaron la causa, pero una publicación del 21 de julio en el sitio web del grupo decía que Hill estaba en un pequeño desvío de regreso a Texas, para abordar un problema de moda .

El Worldwide Texas Tour de 1976, con su escenario representativo, con forma de Texas adornado con un cactus, serpientes y ganado de cuernos largos, fue una de las giras de rock más exitosas de la década.

La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004. En ese momento dijo el guitarrista principal de los Rolling Stones, Keith Richards, al presentar a la agrupación: “Estos gatos están empapados de blues, yo también. Estos gatos conocen su blues y saben disfrazarlo. Cuando los vi por primera vez, pensé: ‘Espero que estos muchachos no estén huyendo, porque ese disfraz no va a funcionar’”.

Esa apariencia característica de los tres integrantes, con gafas de sol oscuras y los dos líderes luciendo sus barbas largas y ralas, se volvió tan representativa como para ser el tema de una caricatura de los neoyorquinos y una broma en Los Simpson.