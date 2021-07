De La Redacción y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 29 de julio de 2021, p. 3

Un doloroso desenlace tuvieron Yahel Castillo y Juan Meme Celaya al ver cómo se les escapó el metal de bronce con el clavado de bolita, de 3.8 grado de dificultad, en la sexta y última ronda en la que no lograron la vertical y ese error les costó muy caro, sobre todo al más experimentado. El mismo salto lo hizo Alemania y fue mucho mejor para excluir a los mexicanos y subir al podio al lado del monarca China y el subcampeón Estados Unidos, en el trampolín tres metros sincronizados.

Celaya, quien atendió en solitario a la prensa en zona mixta en el Centro Acuático de Tokio, aseguró que jamás llegaron a dar por conquistada la medalla. Nunca la sentí, no estaba en mi cuello. Me sentía intranquilo y Yahel me ayudó a relajar los nervios, me quedó una sensación de darle un golpe a la pared, pero un cuarto lugar no es malo .

Le preguntaron por Castillo, con el que ganó el título en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y contestó: No sé dónde está. Nos separamos después de que tiramos nuestro último clavado , y deslizó que ya está buscando con quién hacer los sincronizados.

Cuatro puntos y 59 centésimas marcaron la diferencia con unos mexicanos que saboreaban el bronce de lo que habría sido la segunda para los clavados y la tercera de la delegación nacional.

Al concluir la quinta ronda se apoderaron del tercer puesto, pero todo se vino abajo a la mitad de la sexta serie al ser penalizados por los jueces tanto en sincronía como ejecución.