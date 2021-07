▲ La banda The Shelter exhibirá su primer álbum para el mes de agosto. Foto cortesía de la agrupación

Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 23 de julio de 2021, p. 9

La banda mexicana, originaria del norte del país, The Shelter presenta su nuevo sencillo Roads of Mexico, tema melódico que no pierde su poder, aborda la agorafobia (fobia a los espacios abiertos), que para ese grupo se reflejó en el encierro debido a la pandemia.

Su nueva canción fue grabada en la cuarentena y relata la historia de una persona que está encerrada pero teme salir. Añora el exterior, las carreteras o las playas mexicanas. pero la realidad la obliga a estar confinada en su cuarto con una botella de alcohol.

Roads of México acompaña a sus sencillos anteriores, Misconceptions y Black Philip que cuentan con más de 80 mil reproducciones en las plataformas de música.

Los elementos complementarios en ese tema acompañan a la voz que adorna a una melodía que empuja a la guitarra, parecería que la canción es agresiva, pero no lo es.

En este año firmaron con Apodaca Group y realizaron en febrero un sencillo llamado The coca-cola song, la canción fue producida por Clemente Castillo, vocalista de Jumbo, que con el tema Hypocrite lanzado en marzo, es el segundo de tres sencillos producidos por Clemente.