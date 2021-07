Manuel Buendía, explicó el realizador, “es un personaje muy complejo; yo no lo conocí, pero lo fui conociendo a lo largo de estos 10 años, pues tenía varios aspectos como personaje; por ejemplo, él empezó en un seminario, trabajó para el periódico La Nación, luego dio ese brinco de derecha hacia un lado más progresista, denunciando a la Iglesia, a las instituciones; incluso su Red privada, esa red de contactos, no dejó de sorprenderme”.

De manera paralela, el director busca con su documental que no se normalicen las agresiones contra periodistas, porque cuando murió Buendía hubo titulares en periódicos, luto, pero sobre todo el gremio se unió e hizo un esfuerzo impresionante para presionar al gobierno y esclarecer el crimen; empujó muchísimo la investigación .

A la par fue importante retomar el caso del asesinato del corresponsal de guerra (en El Salvador) Ignacio Rodríguez Terrazas, el impacto que tuvo su muerte, pues mandaron el avión presidencial y Buendía habló en el mitin (de protesta), pero sin duda, fue un preludio a lo sucedido contra el autor de Red Privada. También, agregó Alcalá, se hace un vínculo con el surgimiento de los cárteles, en ese momento, que es punto aparte en la historia del México moderno .

Para la realización de la película, Alcalá priorizó el aspecto didáctico y recurrió a su faceta como diseñador. Pensó en cómo comunicar tanta información, la forma de hacerla llegar al público, mantener una narrativa y ponerla en la mesa; traté de que no fuera una entrevista, sino incluyera referencias visuales, que hubiera un juego en el que el espectador no se quedara sólo con un testimonio .

Entre la infinidad de personajes que resuenan en el crimen de Manuel Buendía están José Antonio Zorrilla, Juan Rafael Moro Ávila y Manuel Bartlett; también se menciona a la Dirección Federal de Seguridad, a la CIA, el espionaje, al narco, caciques, traficantes de armas y diversas instituciones.

Hace dos años, Alcalá buscó a Bartlett, quien lo recibió en su oficina en la Comisión Federal de Electricidad, fue una entrevista larga donde no pude grabar, me expuso lo que muchas veces ha expuesto sobre su involucramiento; me dijo que no tuvo nada que ver en el crimen, que Zorrilla actuó por sí solo, que no sabía más y no podía aparecer en el documental .

En Red Privada se escuchan testimonios de Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Elena Poniatowska, entre otros personajes, como Jorge Carrillo Olea, Ignacio Morales Lechuga, Iván Restrepo y Virgilio Caballero; a este último Buendía ya le había dicho que lo iban a matar.

En el documental se recuerdan las palabras de Buendía: “Mire, si alguna vez yo fuera víctima de un atentado y pudiera pronunciar mis últimas famosas palabras, solamente diría esto: ‘merecido me lo tenía’”. También sostuvo: Yo pienso que las represalias, los riesgos y todo forman parte del oficio. El que no quiera ver fantasmas que no salga de noche .

Red Privada..., que se encuentra disponible en Netflix, es producción de Inna Payán, Gerardo Gatica, Manuel Alcalá, Moisés Cosío y Luis Salinas.