ircula ya el nuevo disco de Rafael Mendoza, Vámonos al baile, álbum de 10 canciones en el que el autor resume largos años de trabajo composicional y de acercamiento a diversos géneros musicales de México, como el huapango, la pirekua, la clave yucateca, el canto cardenche, la canción norteña, ranchera y el son istmeño, en los que inscribe sus letras con gran acierto.

En primera instancia, nos encontramos con un trabajo relevante, de canciones bien elaboradas con un mensaje directo y una sonoridad cálida y potente, con diversas temáticas, en las que el autor aborda el amor, el desamor, el dolor humano, la pérdida de cosas elementales y el desafuero del alma.

El disco es como un viaje musical por el país y hacia el corazón de las cosas que suceden . Hay canciones como Vámonos al baile, un son istmeño que recuerda las fiestas del Istmo de Tehuantepec, con instrumentación tradicional de alientos y redoblante; ¿De que te cuidas?, una canción norteña, para gente aguantadora ; Ya no, una rancherita dedicada a las mujeres que se liberan de la violencia; La polvareda, un huapango que habla de las cosas que vamos perdiendo en la vida como los recursos naturales o la riqueza cultural de nuestro país; Los pétalos de una flor, canto cardenche en honor a todos los muertos por la pandemia o por otras causas; Los ríos de Michoacán, interpretada como pirekua y que tiene que ver con la delincuencia que se adueña del territorio nacional y con la migración que lo abandona, y ¿Dónde estás?, que se refiere a la gente que desaparece o la desaparecen, entre otras.

La idea de realizar un disco de música tradicional mexicana con temática actual se empezó a gestar en 2016, con canciones destinadas a un proyecto mayor al que Rafa Mendoza llamó La ruta de la canción popular mexicana, propuesto y apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca), institución que, terminado el proceso de composición, resolvió apoyar su grabación.