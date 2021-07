Después de varios comienzos fallidos, Lee le imploró a Sharon Stone que hiciera el anuncio explicando que ella no lo va a estropear . Los problemas comenzaron cuando se le pidió a Lee que dijera qué premio se otorgaría primero.

La ceremonia de clausura de Cannes culminó 12 días de estrenos de alfombra roja, pruebas de Covid regulares para muchos asistentes y el primer gran festival de cine que se celebra desde que comenzó la pandemia en casi su forma habitual. Con multitudes más pequeñas y el uso obligatorio de mascarillas, el acto salió adelante con una ambiciosa lista de películas internacionales.

Los otros galardones se distribuyeron entre una lista de películas que incluyó a cineastas destacados.

El grand prix lo compartieron dos producciones: el drama iraní A Hero, y Apartment No. 6 del director finlandés Juho Kuosmanen.

El premio al mejor director fue para Leos Carax por Annette, el fantástico musical que abrió el festival. El galardón fue aceptado por el dúo musical Sparks, que escribió el guion y la música de la película.

Ahed’s Knee de Nadav Lapid ganó el premio del jurado, mientras que Caleb Landry Jones se llevó el premio al mejor actor. Renate Reinsve a la mejor actriz por The Worst Person in the World.

Murina, un drama croata de Antoneta Alamat Kusijanović sobre la pérdida de la inocencia, se llevó la Camera d’Or, un galardón no otorgado por el jurado, a la mejor ópera prima.