os programadores del festival decidieron reunir en un solo día tres diferentes visiones sobre el amor o sus aproximaciones eróticas: Red Rocket, de Sean Baker, The Story of My Wife, de Ildiko Enyedi y Les Olympiades, de Jacques Audiard.

Red Rocket ( Cohete rojo), el tercer largometraje del estadunidense Baker, narra las desventuras de Mikey (Simon Rex), un ex actor de cine porno, que busca reubicarse en su natal Texas City, un feo pueblo industrial, donde su distanciada esposa Lexi (Bree Elizabeth Elrod) le tiene toda la desconfianza del mundo, pero lo acepta en su hogar a cambio de una renta. Aunque el buscavidas obtiene ganancias vendiendo mota, su verdadero objetivo es volver en grande al mundo del porno, para lo cual seduce a la no tan ingenua jovencita Strawberry (Suzanna Son) con la esperanza de volverla una estrella.

Todo depende en qué tanto empatice uno con Rex, una especie de versión pringosa y maltratada de Bradley Cooper, para creerse esta versión grasienta del Sueño Americano. Obviamente, el personaje usa su desarrollado miembro para congraciarse con las dos mujeres en su vida, pero el sexo es tan mecánico y falto de erotismo como en el cine para adultos.

Otra auténtica decepción fue The Story of My Wife ( La historia de mi esposa), de la húngara Ildiko Enyedi, cuya anterior En cuerpo y alma, la ganadora de Berlín en 2017, era una original historia de amor que lograba evadir todos los lugares comunes de la comedia romántica. Ahora parece haber seguido el proceso inverso.

En los años 20, un capitán de barco (el inexpresivo Gijs Naber) dice que va a casarse con la primera mujer que entre a un restaurante y ella resulta ser Lizzy (Léa Seydoux); el hombre cumple su palabra. Si bien el amor funciona en un principio, pronto cede al inevitable proceso de desgaste de cualquier relación.