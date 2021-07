Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de julio de 2021, p. 26

Como ajedrecista experimentado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, explica que en el tablero de la seguridad la mejor defensa es el ataque y advierte que cada vez que se destruye una célula criminal se previene el delito, así se ha logrado disminuir el índice de ilícitos. La policía ya no puede ser sólo el uniforme .

García Harfuch aún no cumple 40 años, pero admite que nunca ha querido ser otra cosa que policía. No he caído en ninguna tentación . Empezó su trabajo entre los 25 o 26 años de edad, y no hemos hecho otra cosa más que ser policías . El secretario de Seguridad Ciudadana prácticamente vive en uno de los pisos del edificio de la dependencia. No hay horas de descanso, por eso allá, en el rincón más alejado de su despacho, hay una cama en la que aprovecha los pocos momentos de calma que le brinda el puesto.

–¿Y la corrupción, secretario? ¿La corrupción de los azules?

Un policía corrupto es un delincuente. No estamos haciendo distinción entre un delincuente que esté en la calle y un delincuente que se nos pueda colar dentro de la institución, y así se le trata, como delincuente, no se hacen diferencias. El área de Asuntos Internos era una en la que, sin querer generalizar, la gran mayoría de los casos quedaba en una sanción. No había una consecuencia real. Ahora tenemos un área que tiene las mismas facultades de investigación cuando se entera de un delito cometido por un elemento de la secretaría, y se le trata igualito que si se tratara de un delincuente . El funcionario niega que la oficina de Asuntos Internos pueda convertirse en un instrumento dedicado a perseguir por perseguir, porque el trabajo que hacen los policías en la calle muchas veces es heroico. Se busca hacer justicia, nada más .

De regreso al tema de la prevención, el secretario marca la diferencia entre lo que sucedía antes y los resultados expuestos ahora: “Nuestra esencia sigue siendo 80 por ciento preventiva, pero fue una policía 100 por ciento preventiva, desde su creación, hace más de un siglo. Cuando nos integramos al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, lo que planteamos es que esta secretaría tuviera facultades de investigación, entonces se envió una iniciativa de ley que se aprobó por unanimidad. No podemos esperar que por medio de un cuerpo de policía que sólo se dedique a detenciones en flagrancia, baje la delincuencia.

Necesitamos darle seguimiento a un delito desde que se comete. Darle seguimiento hasta que se pueda detener a los delincuentes. Obtenemos información desde que sucede el ilícito en la calle, datos que se convierten en inteligencia que ya no se queda sólo para el consumo interno. Traducimos esa inteligencia, con las nuevas facultades, en actos de investigación debidamente integrados a una carpeta de investigación, y estamos convencidos de que eso hace la diferencia.

Y ahora va a fondo: “La prevención del delito la hacemos en dos vías –ese es el proyecto de la doctora Sheinbaum– y por eso hemos visto la reducción de los delitos que antes no bajaban en su incidencia. No quiero decir que tenemos el problema de la inseguridad resuelto, no, sólo que vamos por buen camino”.

Hace apenas unos días se dieron a conocer las cifras comparadas de la incidencia delictiva de enero a junio durante los años 2019, 2020 y 2021. Así, el homicidio doloso, que alcanzó la cifra de 816 en 2019, tuvo una reducción para el año siguiente a 664 y a 512 en el primer semestre de este año, y el robo a pasajero a bordo de microbús se redujo hasta en 70 por ciento, dicen las cifras de la misma SSC.