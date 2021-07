De La Redacción

Lunes 12 de julio de 2021

En agosto de 2001, la cantante de R&B, conocida como Aaliyah (Brooklyn, Nueva York), murió en un accidente de un avión chárter que cayó en las Bahamas, cuando regresaba de grabar un video.

Ella, el piloto y siete miembros de su equipo, perecieron. La artista había lanzado su álbum homónimo apenas un mes antes. Nunca vería su gigantesco éxito global.

La revista Rolling Stone la ha situado como ícono de la cultura popular a escala global y figura exaltada de rigor de la comunidad afrodescendiente. En 1998, fue nombrada La Princesa del R&B, por su lucrativa carrera con tan sólo 19 años de edad, a pesar de tener menos de 10 años en la industria. Fue imagen del diseñador Tommy Hilfiger y protagonizó algunos filmes.

El fallecimiento de Aaliyah lo sintieron generaciones y su legado tiene actualidad. Sigue siendo referencia del hip-hop y R&B, de canciones de Jay-Z, Noname, Lil Wayne, Kendrick Lamar y J Cole.

Aaliyah es el modelo , afirmó la cantante de R&B Paloma Ford, quien está entre los intérpretes, como Beyoncé, Rihanna y James Blake, quienes aseguran tener una influencia formativa suya en su trabajo. Ella sigue sin igual... La forma en que se acercó a sus discos con su voz suave y letras seguras es una gran influencia en mi arte , publicó The Independent.

Delicada voz

Esa delicada voz es uno de los aspectos destacados de la corta pero influyente carrera de Aaliyah, quien debutó a los 10 años en el programa de talentos televisivo Star Search.

Hizo su lanzamiento profesional en 1994 con Age Ain’t Nothing But a Number, producido por su mentor R Kelly. Sin embargo, fue el siguiente álbum dos años más tarde, One In a Million, el que la marcó como una estrella con una versión única del R&B. Tenía una visión audaz y expansiva, con pistas que rebotaban sin esfuerzo desde el trip-hop hasta sensuales atascos lentos y los ritmos de la selva, prueba de que los productores Timbaland y Missy Elliott eran un equipo de dinamita.

La placa era un coctel de new jack swing, gangsta rap cool y baladas soul, pero combinó todos estos elementos y la lanzó al futuro. Las voces conmovedoras de la canción que daba título al disco estaban respaldadas por una producción deformada, metálica y vanguardista.

Tara Joshi, copresentadora del podcast de cultura pop Twenty Twenty, dice: Nadie más estaba haciendo música así en ese momento . La alinea con Janet Jackson.

Joshi señala que fue alrededor de este periodo que Aaliyah comenzó a tomar apuestas más creativas, haciéndose eco de su apodo Niña, su sencillo de 1998 Are You That Somebody. Puede que no parezca exactamente innovador en 2021, pero a mediados de los años 90, incluso cuando el hip-hop empalaba discos antiguos de maneras nuevas e inventivas, este estilo era más que vanguardista.

Aaliyah y Timbaland estaban haciendo intencionalmente algo extraño y provocativo en un paquete pop convencional. Estos riesgos siempre se contrastaron con las voces sin esfuerzo, reducidas y de bajo registro de la cantante, que se destacaron en medio de un mar de carreras vocales, popularizadas por Mariah Carey, Christina Aguilera y Alicia Keys.

Kathy Iandoli, autora de la biografía Baby Girl: Better Known as Aaliyah, sostiene que con su debut, se escondía en esta gran sombra del productor R. Kelly, donde su identidad en el proyecto era dictada por su idea retorcida de lo que debería ser su imagen y sonido , asegura. Con el segundo álbum, la vimos entrar en su propia persona, gracias a Timbaland y Missy .

El cambio fue evidente, ya que Aaliyah trabajó en samples clásicos rastreros en We Need a Resolution, guitarras eléctricas de rock salvaje en What If y otros sonidos que eran atípicos para el género. Incluso en More Than a Woman aborda una autoarmonización suave y dulce en medio de cuerdas oscuras y de menor importancia: es encantadora, tiene una calidad peligrosa y adictiva, y podría encajar fácilmente junto a una canción de Shakira, Nelly Furtado o Beyoncé de mediados de la década. Sin más cinturón, la voz de Aaliyah baila por encima de tintinear las teclas del piano en It’s Whatever, con una facilidad angelical, comparable a cualquier cosa contemporánea de Solange Knowles, destaca Joshi.