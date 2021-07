Finalmente se apagaron las luces y comenzó a escucharse por los altavoces el sonido de unos violines. Pronto la bailarina Siudy Garrido hacía su aparición. Vestida con apenas una blusa y un short blancos, la mujer comenzó a seguir con su cuerpo la melodía que se iba trazando, desplazándose con ligereza de un lado a otro del escenario.

Poco después, portando apenas un pantalón negro, entraba al escenario Rafael Campallo para unirse a Garrido en su acto de danza contemporánea. Entre movimientos coordinados, abrazos, cargadas y desplazamientos los bailarines se iban complementando a la vez que representaban de manera corpórea las emociones que la melodía iba sugiriendo. Al terminar, el público agradeció el espectáculo con un enérgico aplauso.

A la presentación de Garrido y Campallo le siguieron algunos videos en que se observaba a los bailaroes haciendo gala de sus movimientos y contando historias. La lluvia continuó cayendo el resto de la velada.

Para el maestro Reyes, el Festival Ibérica Contemporánea es el más importante encuentro de flamenco a escala mundial, superando incluso a la Bienal de Flamenco que se realiza en Sevilla. Sin embargo, para que esa danza pueda prosperar en México, el bailaor considera que es necesario que haya una buena formación previa.

El flamenco no son técnicas a lo loco a ver quién baila más rápido, quién hace más síncopas, más contratiempos. No entiende nada si en realidad no comprende el flamenco y cuándo debe utilizarlo, que no molestes al cante, que no molestes a la guitarra, cuándo tienes que hacer tú escobillitas de pie, cuando tienes que llamar, cuando tienes que salir, ese es el flamenco , explicó Cristóbal Reyes.

La definición que el bailaor cordobés tiene de la danza es que el flamenco es un dios caprichoso que nunca es igual. El flamenco te da la vida, te da la muerte, te da un principio y un fin. Qué es el flamenco, eso que te hace vibrar, te hace reír y te hace llorar. El flamenco en sí es un sueño hecho realidad y actualmente por eso los flamencos son patrimonio de la humanidad , puntualizó.

La octava edición del Ibérica, además de los espectáculos de danza, también cuenta en su programación con cursos, exposiciones de arte, homenajes y actos de moda. El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro hasta el 17 de julio. Los detalles de los actos, fechas y horarios se pueden consultar en www.ibericaontemporanea.com.mx