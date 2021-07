T

odavía ha de resonar en los oídos de Sean Penn la rechifla de la que fue objeto su anterior realización, The Last Face, en la competencia de Cannes de 2016. Su nueva película Flag Day ( Día de la Bandera) no le ganará abucheos, pero tampoco ovaciones. Basada en hechos reales, consignados en el libro autobiográfico de Jennifer Vogel, la película trata sobre la fijación edípica de una hija (Dylan Penn) hacia su padre, un buscavidas (el propio Penn), sin oficio ni beneficio. Esa admiración filial sólo le causará decepciones a lo largo de un relato que brinca tres décadas, desde los 70 hasta los 90, sin lograr deshacerse de una cauda de clichés tanto formales como estéticos.

Hay una narración en off para explicarnos los profundos sentimientos de la protagonista, varias canciones para ilustrar las emociones del momento, tomas de Súper 8 que describen momentos idílicos de la infancia y nada de autenticidad.

Valiéndose de una serie de pelucas malas, Penn interpreta al irresponsable paterfamilias con sus tics acostumbrados mientras su hija en la vida real (producto de su matrimonio con la también actriz Robin Wright) no parece poseer mucha presencia escénica. Por otro lado, buenos actores como Josh Brolin, Eddie Marsan y Regina King son desperdiciados en apariciones fugaces.

¿Por qué el festival ha escogido una mediocridad como Flag Day para representar al cine estadunidense? ¿De verdad no había nada mejor? ¿O es que la presencia de Sean Penn sobre la alfombra roja resulta muy cotizada?