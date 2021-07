Parte de las recientes sospechas han recaído en su grupo, pero Anastasia aseguró a The Independent que Yav no tiene nada que ver con los murales. Sus integrantes siempre firman su trabajo, y además ni siquiera es de su estilo , aclaró.

Especie de venganza, dice

“Tal vez HoodGraff molestó a alguien y esto es una especie de venganza –sugirió Vladychkina–, pero parece más el trabajo de activistas que de artistas serios”. Cerca de ahí está el 10.203, una galería que alberga a otro colectivo de artistas callejeros.

Nikita Dusto, coordinador del lugar, asegura que no piensa mucho en el trabajo de protesta sobre Navalny. Las técnicas utilizadas no son difíciles y el arte no es refinado , señaló.

“Honestamente, no me gustan estas cosas, porque yo estoy más centrado en el arte y la estética –explicó–. Por su puesto que vivímos en medio de todo, no estamos ciegos y tenemos nuestras opiniones políticas, pero, en lo personal, no me gustaría meter eso a mi arte”.

Sin embargo, el colectivo de Dusto ya ha comenzado a sentir la presión provocada por Navalny. Uno de sus integrantes fue arrestado luego de ser atrapado con latas de pintura y lo único que la policía quería saber es si sabía quién había hecho el trabajo sobre el opositor, contó.

Te lo digo ahora, no sé quién fue, por qué lo hicieron, o si fue una orden de arriba, pero lo que sí sé es que no está ayudando a los artistas a trabajar en las calles. La policía nos tiene en la mira, y eso es un problema , destacó Dusto.

Algunas soluciones tecnológicas han surgido, como, por ejemplo, la oportunidad que tienen los artistas callejeros de guardar su trabajo en línea. El mural de Navalny sigue disponible para quien lo desee ver por medio de un teléfono inteligente. A través de una aplicación, desarrollada en parte por Yav y Vladychkina, se puede apuntar a la subestación de Petrogradsky, donde se albergaba el trabajo y éste aparecerá con toda su gloria.

Como parece que la guerra del Kremlin contra los disidentes no terminará pronto, Vladychkina considera que estas herramientas se han convertido en el nuevo samizdat, práctica que definía la copia y distribución clandestina de literatura prohibida por el régimen soviético durante la Guerra Fría.