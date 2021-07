Ap

Nueva York., Como una rosa que viene a través del concreto reza una de las descripciones del Festival Cultural de Harlem de 1969 que se escucha en el exuberante e iluminador documental de Ahmir Questlove Thompson, titulado Summer of Soul.

El acto, celebrado en el mismo verano que Woodstock, reunió a Nina Simone, una joven de 19 años; a Stevie Wonder, otro adolescente; a Sly and the Family Stone; a B.B. King, los Staples Singers, The 5th Dimension... algunos de los gigantes del gospel, incluida una cumbre de Mahalia Jackson y Mavis Staples entonando el himno de la era de los derechos civiles We Shall Overcome.

Se realizó durante seis fines de semana de verano en el Parque Marcus Garvey, en Harlem, Nueva York, organizado por el cantante caribeño Tony Lawrence y filmado, con planes para un especial de transmisión, con un equipo multicámara por el veterano de la televisión Hal Tulchin.

Pero luego las cintas se enlataron... Ninguna emisora estaba interesada en emitirlo en 1969.

Nadie estaba interesado en una película del Black Woodstock, como se conocía. El Festival Cultural de Harlem en su mayoría se alejó de la memoria, víctima de los sesgos de una era temprana.

Nos habíamos olvidado de todo , contó Billy Davis Jr, de 83 años, del grupo The 5th Dimension. “De repente recibes una llamada en la que te preguntan: ‘¿te acuerdas del festival de Harlem?’ De inmediato recuerdas”.

En Summer of Soul –que se exhibe en salas de todo Estados Unidos desde el viernes, y en streaming, en la plataforma Hulu– una inundación musical se estrena. La película de Questlove, su debut como director, es a la vez un correctivo a una historia perdida y una fiesta que pisa los pies y conmueve el alma.

Questlove, baterista de The Roots, un nerd de la música, nunca había oído hablar del festival antes de que los productores se acercaran a él.

La idea de dirigir, al principio, lo convirtió en pitufo de pánico , afirmó. Luego vino una revelación: ¿La vida de Questlove habría sido diferente si hubiera conocido el encuentro?

Me di cuenta de que ahora es mi oportunidad de cambiar la vida de alguien y contar una historia que casi se borró , sostuvo Questlove en entrevista cuando Summer of Soul debutó en el Festival de Cine de Sundance y ganó los premios del gran jurado y del público, por el documental. Para mí, la misión era corregir un error y mostrar que nuestra historia sigue siendo importante .

El comienzo

Todo comenzó en 2012 cuando Robert Fyvolent, abogado de entretenimiento y ex ejecutivo del estudio, hablaba con un amigo sobre las autorizaciones de derechos para un documental de soul al estilo de Ken Burns. El amigo se refirió a las imágenes existentes del Festival Cultural de Harlem. Fyvolent, intrigado, decidió localizar a Tulchin en su casa en Bronxville. Este último, entonces de 80 años, lo llevó a las cintas que guardaba en el sótano.