▲ Como los duendes, están y de pronto ya no. Y no siempre son lo que parecen. En la imagen, Jacinta. Foto Valentina Gatti

¿D

ónde está el gato? es la pregunta de todos los días, nada de que le chiflas y viene. Los gatos son inimitables para desapariciones y sorpresivas apariciones. Nadie los siente venir. Son inquietantes. En presencia del mío, sentado y redondo, de mirada intermitente, no me siento en presencia de un animal, como un perro, un cuyo, un loro o un borrego. Más bien un sofisticado artefacto. Una cosa mágica y curiosa.

A los gatos en general no les interesan las conversaciones, pero les gusta asistir al sexo. Se arriman comodines y ronroneantes. Algunos participan en el acto amoroso de los dueños, como en las historias klosowskianas de Juan García Ponce, o de menos se reservan la primera fila. Cuando el abrazo humano termina, el gato se encarga de oler que todo esté en orden, comparte la plenitud y la siesta que siguen.

Está el tema del ronroneo. Qué cosa más rara. Lo registra el sismógrafo. Extraña expresión de bienestar y placer que comparte con pocas especies, como los lémures.

Los gatos parecen extraterrestres. Ven por dentro las siluetas, no perdonan a la sombra. Ningún movimiento los deja indiferentes, y la inmovilidad repentina los pone en alerta. Son celosos, rencorosos y castigadores, no como los perros, que todo celebran y perdonan. Dominan la fijeza insobornable y el desdén más cruel y frío. Deciden leer con uno sobre la página, acompañan los trazos de la pluma con insolencia, se pasean sobre el teclado y uno acaba echándolos fuera y cerrando la puerta. De noche todos son pardos, menos los negros, que simplemente se pierden, tragados por la cara oscura de la Luna. Se han reportado casos de pasión por Pink Floyd, pero en general prefieren el piano y el violín. Se inquietan al menor tamborazo.

Como los duendes, están y de pronto ya no. Y no siempre son lo que parecen. A veces no son ellos lo que duerme en nuestro regazo, sino su eco.

Sólo ellos conocen sus otros nombres, o al menos el suyo y secreto, ya lo dijo T. S. Eliot. Los hay innombrables, a la Beckett. Su fortuna en el arte y la literatura ha sido inmensa en Japón. En esas islas del Asia occidental se comprendió hace mucho la íntima continuidad que hay entre el gato y la tinta del hànzì, aunque su escritura predilecta sea la que recorre nuestra piel con finos pictogramas de sangre y dolor exquisito. Uno reconoce al dueño de un gato con verle los brazos en el Metro, a la empleada de una tienda, a los chicos traviesos.

Si los perros pueden ser banda pesada, los gatos son punk. Se dan casos de felinos que reverencian los tatuajes del amo con santo temor y no los rasguñan nunca. Ponen ojos de pavor ante ciertas imágenes de la televisión. Hay los que gustan del buen futbol y aprenden las gambetas de Messi, las hazañas porteriles de Keylor Navas y Ochoa, acarician la bola que ni Pelé o la bajan como los dioses.