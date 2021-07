Fabiola Martínez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 3 de julio de 2021, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podría haber gente desanimada o debilitada en su administración, no por sucumbir a la corrupción, sino al enfrentar fuertes presiones del bloque conservador.

No es que sean corruptos, sino que pierden fuerza, se desaniman; además, están sujetos a fuertes presiones, están enfrentando a todo el bloque conservador. Hay que estar bien firmes en las convicciones para soportar, para aguantar, tener aplomo , advirtió.

En la conferencia de prensa matutina indicó que la limpia no es un asunto sencillo y pidió ver lo que se ha hecho para combatir la corrupción en ámbitos como el farmacéutico o los medios de comunicación.

“Yo no tendría 6.7 de aceptación en el pueblo (según una encuesta elaborada por su gobierno), tendría ocho, si soltara los 20 mil millones de pesos que se destinaban a los medios y periodistas. No se ocuparían de nada, no le hubiesen dado tanto vuelo al lamentable accidente del Metro de Tláhuac, se hubiesen quedado callados, como siempre lo hacían; pero había moche de por medio, chayote”, aseveró.

Entonces, estoy dispuesto a bajar hasta seis de aceptación si me ahorro unos 10 mil millones de pesos más; aquí lo importante es tener la conciencia tranquila .

El Presidente citó un apunte del general Lázaro Cárdenas que en mayo de 1937 anticipaba una posible renovación en su equipo para septiembre. Al parafrasear lo último, López Obrador sonrió.