Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 3 de julio de 2021, p. 3

Hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva si es constitucional o no la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no se puede definir si el gobierno federal o las empresas privadas tienen la razón, comentaron analistas en materia energética.

Inquiridos por La Jornada sobre la decisión del segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones sobre la revocación de dos suspensiones definitivas que concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las firmas privadas Hidroeléctrica Cajón de Peña y Energía Verde Meyer, señalaron que persiste la incertidumbre.

Arturo Carranza, especialista energético, comentó que aún es complicado, en términos legales, entender el alcance de la resolución, pues falta resolver de fondo la reforma energética.

Agregó que la determinación del juzgado se debió a que no se ha implementado la reforma, por lo que no hay una afectación. Si no se han visto afectadas es porque los mismos cambios de la reforma todavía no se han instrumentado , anotó.

Hasta en tanto la Corte no resuelva, es previsible que sigamos viendo esta confrontación legal y que sigamos viendo a las empresas privadas acudir a los tribunales para defender lo que ellos consideran legítimamente defendible.

Insistió que en la segunda instancia, se decidió revocar las suspensiones, lo cual favorece por el momento al gobierno federal y a la reforma eléctrica.