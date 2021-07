Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 3 de julio de 2021, p. 7

Son cerca de 43 años como músico, tras los cuales Diego Herrera sabe que la clave para perdurar en la industria es hacer las cosas como uno las quiere; hacernos caso a nosotros mismos .

Herrera es saxofonista, tecladista, percusionista y uno de los fundadores de Caifanes, pero también le fascina musicalizar para cine: la imagen me sugiere un sonido en dos segundos; uno encuentra qué decir o por dónde irse; rápidamente me brinca a la cabeza o me llegan las ganas de poner música a algo cuando lo veo; me gusta el enorme efecto que causa y hacia dónde te llevan los sonidos .

El caifan aunque tiene infinidad de aficiones y gustos como la lectura, el tenis o tocar el piano o la guitarra, ha hecho miles de cosas raras, incluso hasta panadería; pero la literatura ha sido una compañera inigualable, con la cual vives muchas vidas .

Herrera en entrevista con La Jornada afirmó: Me agarró una especie de segundo aire; he querido estudiar a fondo el sax y tocar mejor; me estoy rencontrando, tengo ganas de lograr cosas que no había podido hacer. En el caso de la música, siempre he pensado que alguien que sabe lo que quiere hacer en su vida, desde temprana edad, es muy afortunado, porque, sin duda, cuesta trabajo encontrar esa pasión .

A pesar del prolongado letargo por la pandemia, dijo el músico, también nos dejó aprendizaje y reflexión en muchos sentidos, aunque el ánimo a veces se bajoneaba; pero he buscado el lado positivo y estoy agradeciendo que aquí estamos todavía .

A propósito de los conciertos que ofrecerá Caifanes, el 23 y 24 de julio, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, Diego Herrera, comentó que durante el receso obligado trabajó en el estudio, lo cual se ha convertido en algo muy solitario, pues antes uno trabajaba con colegas y sus diversos instrumentos, pero ahora puedes hacer demos y todo prácticamente solo .

Subrayó: Estamos agradecidos con la gente y la vida de seguir haciendo lo que nos gusta, ahora con ciertas dificultades, pero estamos sanos y queriendo tocar; el público está compartiendo con nosotros y viene a los conciertos, lo cual es de agradecer enormemente .