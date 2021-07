Ap

Periódico La Jornada

Sábado 3 de julio de 2021, p. 6

En The Forever Purge (La purga por siempre), el baño de sangre dura más de 12 horas y se desarrolla en la frontera entre Estados Unidos y su vecino del sur. El director mexicano Everardo Gout invocó la fortaleza de sus compatriotas Ana de la Reguera y Tenoch Huerta para contar esta historia que debuta el fin de semana.

En esta nueva entrega de la saga creada por James DeMonaco, e iniciada con La noche de la expiación, de 2013, De la Reguera interpreta a Adela, quien junto con su esposo Juan (Huerta) trata de adaptarse como inmigrante recién llegada a Estados Unidos.

Pero cuando llega el momento de luchar contra la purga, una actividad anual en la que están permitidos asesinatos, violaciones y todo tipo de crímenes, que se amplía más allá de las 12 horas establecidas hasta ser para siempre , Adela toma las armas y combate junto a los hombres. ¿Dónde están las mujeres fuertes en las películas? , dijo Gout en una entrevista reciente desde Nueva York sobre su elección de la actriz. ¿Dónde están las mujeres como mi mamá que me educó junto a mis hermanos? De 40 años, compleja, hermosa. Me entusiasmaba mucho poder hacer esto .