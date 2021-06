Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 18 de junio de 2021, p. 9

Luego de ser convocados por sus respectivas selecciones para participar en la Copa América 2021, seis futbolistas extranjeros que militan en la Liga Mx aumentaron súbitamente su valor de mercado; incluso, algunos de ellos, sin haber jugado todavía en el certamen que se efectúa en Brasil.

De acuerdo con información del sitio especializado Transfermarkt, el peruano Santiago Ormeño (integrante del club León), los uruguayos Jonathan Cabecita Rodríguez (Cruz Azul) y Fernando Gorriarán, así como los ecuatorianos Ayrton Preciado y Félix Torres (los tres de Santos Laguna), y el chileno Claudio Baeza (Toluca), son los jugadores que aumentaron su costo tras asistir al torneo de la Conmebol.

El caso del goleador peruano Santiago Ormeño, de quien incluso se especulaba que podría formar parte del Tricolor al contar también con la nacionalidad mexicana, es el más notable de todos, pues su valor aumentó exponencialmente.

El ex integrante del Puebla, donde anotó 17 goles en 46 partidos de Liga y liguilla, y nuevo refuerzo del León para la siguiente temporada, aún no ha debutado con la selección peruana en el torneo sudamericano; no obstante, el valor de su carta pasó de 0.2 millones de euros (mde) a una sólida cifra de 4 mde.

Jonathan Cabecita Rodríguez, quien acaba de coronarse campeón del futbol mexicano con Cruz Azul, y que tampoco se ha estrenado en la Copa América, elevó su costo en 0.5 mde, con lo que alcanzó los 8 mde, lo cual lo convierte en uno de los más valiosos de la Liga Mx.