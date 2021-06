Además, solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional su intervención y colaboración para la entrega del implicado, quien es ex cadete, estuvo en servicio y su papá es coronel , pues las jóvenes se encuentran internadas en los hospitales generales Balbuena y Xoco.

Asimismo, les dieron a conocer el avance de la indagatoria, les ofrecieron apoyo sicológico y jurídico y pusieron a disposición de las jóvenes, en el momento que su salud lo permita, obtener una copia de la carpeta de investigación, en la fiscalía de Iztacalco.

Si no hay detención es que hay corrupción , Diego se esconde y no responde , Queremos que el papá lo entregue y Justicia fueron las principales consignas de las personas cercanas a las jóvenes, quienes tapizaron el acceso principal del búnker de la FGJ con hojas en las que imprimieron la fotografía de Diego con la leyenda Se busca y #JusticiaparaFeryPolly.

Casandra, hermana de Fernanda Olivares, conocida como Polly, señaló que su estado de salud es grave, por lo que el domingo a mediodía realizarán una cadena de oración frente a la Catedral Metropolitana, y convocó a los participantes a vestir de blanco.