Miércoles 16 de junio de 2021

Nueva York., En el documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, el productor Norman Lear dice: No puedo pensar en nadie que haya conocido en el negocio (del espectáculo) que haya vivido el sueño americano como Rita Moreno .

No está equivocado. Moreno emigró con su madre de Puerto Rico a los cinco años. A los seis, bailaba en clubes nocturnos del Greenwich Village. A los 16, trabajaba a tiempo completo. Para los 20, actuaba en Singin’ in the Rain (Cantando bajo la lluvia).

En las décadas siguientes, Moreno ganó un Tony, un Grammy, un Emmy y un Óscar por West Side Story (Amor sin barreras). (Su discurso completo de aceptación: No lo creo ). Con un ánimo aparentemente infinito, ha personificado lo mejor del mundo del espectáculo y, al mismo tiempo, ha sido víctima de sus crueldades. Eso ha convertido a Moreno, quien coprotagoniza la nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg, en una figura heroica para los latinos y otros. Nunca me he rendido , dijo en una entrevista reciente vía Zoom desde su casa en Berkeley, California.

El motivo de la conversación es el documental de Mariem Pérez Riera, que se estrena en cines el viernes tras haberse presentado en el Festival de Sundance y en el Festival de Tribeca. Just a Girl Who Decided to It también aborda con franqueza los muchos golpes de la vida de la estrella: ser posicionada como la Elizabeth Taylor española y los papeles estereotipados que siguieron; una larga y dolorosa relación rcon Marlon Brando; el abuso de su agente; un matrimonio confinado. Moreno también fue franca en una entrevista en la que ocasionalmente buscó un pañuelo para las alergias primaverales. Toda esa cocaína , mencionó bromeando.

–Lo que más me llamó la atención del documental es cómo, a pesar de pasar las situaciones más duras y amargas, parece haber emergido de ellas con una gran alegría y aprecio por la vida. Se le comenta.

Sicoterapia

–Tengo una constitución muy fuerte. Quizás uno lo hereda. Tal vez se deba a que aprendí a afrontar mi vida tumultuosa mediante la sicoterapia –realmente le doy crédito por haberme ayudado en algunos momentos realmente malos. Mi mamá también era así. ¿Y sabes qué? Tengo la sensación de que muchas personas que son atípicas tienen constituciones fuertes porque, o se hunden o nadan. Creo que uno aprende temprano en la vida que nadar es mejor que hundirse.

–¿Qué tan temprano lo aprendió?

–La primera prueba, creo, fue aprender inglés en kindergarten cuando no sabía ni una palabra, ni una. Eso es lo primero que me pasó literalmente cuando vine a este país. Los niños son increíblemente resilientes. Y luego, en cierto modo, también son extremadamente tiernos y frágiles. Creo que la razón por la que terminé pasando un momento tan difícil en la vida es que me encontré con un prejuicio racial desde muy temprano. Cuando eres joven –quiero decir 5, 6, 7 años– y la gente te llama con insultos como sudaca o boca de ajo .

–¿Recuerda la primera vez que actuó?