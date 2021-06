Hace 35 años murió uno de los escritores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX que no recibió el Premio Nobel y a quien vetaron sus libros en Cuba durante muchos años. No por sus contenidos pertenecientes al género de la literatura fantástica, sino por sus opiniones políticas, lo más superfluo en un escritor.

a vida de los poetas comienza cuando se han ido, cuando no están, cuando el circo literario no encuentra provecho en ellos ni el mercado editorial ganancias rápidas con sus libros. Cuando ya sólo son sus lectores.

Aunque sus cuentos y sus poemas narrativos forman parte de la literatura fantástica, siempre insistió en decir que todos sus textos tenían un principio autobiográfico: creo que todo lo que escribo es biográfico, pero tampoco sabría escribir una verdadera biografía . Cambiaba nombres y utilizaba símbolos para decir lo mismo .

Así aparece, por ejemplo, la esquina donde nació, prematuro,en la calle de Tucumán y Suipacha. Una casa con varios patios: el primero ajedrezado, el segundo ya más pobre, de baldosas coloradas, y el tercero que se llamaba el patio de los esclavos con piso de tierra y árboles frutales.

En 1973 visitó México, el país, como escribió en uno de sus versos, cuya mitología de sangre la entretejen los hondos dioses muertos . Para él nuestro país fue la tierra del afrancesado Manuel Gutiérrez Nájera, el de Ramón López Velarde, cuya Suave patria aprendió de memoria. También para él fue la tierra de Alfonso Reyes, el mejor escritor de nuestro idioma y de Juan José Arreola, a quien consideró uno de los mejores cuentistas que había leído.

Para Borges El límite fue su mejor poema, porque tocó por primera vez en la literatura el tema de ese tiempo que será el ultimo, el postrero, aunque no lo sepamos. Su entonces amigo Adolfo Bioy Casares prefería El golem , y no pocos de sus lectores prefieren los versos donde aparecen el oro de los tigres y los laberintos.