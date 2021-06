Rocío González Alvarado

Miércoles 16 de junio de 2021

Este miércoles se dará a conocer el primer dictamen de la empresa DNV sobre las causas del desplome de una trabe en la interestación Tezonco-Olivos de la línea 12 del Metro, el 3 de mayo.

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que no es política de su gobierno andar filtrando noticias, ya que siempre se da la información de manera directa, por lo que si hubo alguna filtración, la Fiscalía General de Justicia capitalina tendrá que hacer su investigación, porque es la que tenía resguardada la zona del accidente.

Comentó que continuará hablando de la línea 12 por la atención que se está dando a las víctimas y debido a los trabajos para su reparación, pero, acotó, en esta confrontación política a la que nos quieren llevar, ahí sí no, no vamos a entrar, porque eso no nos lleva a nada y, además, me parece que no tiene sentido politizar este tema , insistió.

Es importante que se conozca el dictamen que realizó la empresa noruega DNV, porque a veces hay muy mala información , sostuvo, al señalar que este día, además, se adelantarán algunas de las acciones de lo que viene a futuro para la llamada línea dorada.

Respecto de las sanciones a los posibles responsables del desplome, indicó que esa es una tarea que le corresponde a la fiscalía capitalina y lo que compete a su administración es atender a las víctimas, que han recibido todo el apoyo del gobierno, y echar a andar la línea 12, pero de forma segura para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la vivida.