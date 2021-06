El director también aclaró que la organización no está cerrada a un tipo de película en específico; mientras las cintas satisfagan una necesidad fílmica no cubierta en la zona, es posible su acercamiento a través de Árbol Rojo.

Entre algunos de los títulos que serán exhibidos en el marco del aniversario están Yermo, del director Everardo González; La mami, de Laura Herrero Garvín, y Los lobos, de Samuel Kishi. Se estrenarán las cintas The Surrogate, de Jeremy Hersh, y My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To, de Jonathan Cuartas, una propuesta de cine fantástico y otra de tema social.

Como herencia de las actividades surgidas el año pasado ante la imposibilidad de actividades presenciales, se seguirán dando charlas digitales con personalidades tanto nacionales como extranjeras ligadas a la industria. Joaquín Cosío, Bruno Santamaría, Santiago y Mariana Arriaga, Sandra Luz López Barroso y Adriana Otero Puerto, entre varios otros, participarán en el aniversario de Árbol Rojo.

Este año, además, participará el director del Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, Ángel Sala, quien impartirá una charla sobre ese género.

La exhibición de las cintas se llevará a cabo de manera gratuita, a través de la plataforma Cinépolis Klic; además, durante algunas fechas habrá proyecciones en vivo en municipios del estado de Quintana Roo. Las charlas, por su parte, se transmitirán por las redes sociales de Árbol Rojo, como sus páginas de Facebook e Instagram.

Todas las actividades se realizarán del 24 de junio al 4 julio. La programación completa será anunciada en la página de la asociación civil.