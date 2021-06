Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 14 de junio de 2021, p. 9

Sonidos de mar, con avistamientos de sirenas, bancos de peces y medusas, sumergen hasta las profundidades del mar en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) en el espectáculo Ultramareadas para lanzar una alerta ecológica sobre océanos y playas.

A causa de la contaminación de los mares hemos comido mucho plástico, el equivalente a una tarjeta de crédito cada semana , envía el mensaje la compañía El Gallinero con una obra de clown con humor y mucho ritmo.

“Yo me he comido sólo el chip, porque la economía está dura. Debemos dejar de consumir plástico de un solo uso como si no hubiera un tumorro, o cualquier otro morrito”, conminan las actrices Claudia Cervantes, Jesica Bastidas y Lucía Pardo, acompañadas por el músico Fores, entre canciones, bailes y competencias de nado sincronizado.

¡No puede ser! , exclama un niño sentado en primera fila en la Plaza de las Artes, trasformada en un océano o la alberca olímpica del Cenart, con los azulejos multicolores del escenario al aire libre, donde burbujas y fascinantes peces se unen a una competencia de nado sincronizado, también una sirena cantante, para crear un momento divertido como detonante para la reflexión y proponer acciones.