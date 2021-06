E

dward W. Said un año después de publicar Orientalismo (1978), un tomo que cambia por siempre las ciencias sociales al abrir la puerta al poscolonialismo −el giro del que el propio Said de inmediato se distancia cuando éste abraza demasiado al identitarismo y nativismo (“I don’t do victimhood!”)−, cambia radicalmente el campo de la producción intelectual.

Escribe un libro político completamente diferente: La cuestión de Palestina (1979). Allí argumenta que la lucha entre Palestina e Israel ha de ser entendida también como una lucha entre la presencia y la interpretación , donde el primer elemento queda dominado y borrado por el otro. Una lucha, desde el principio, casi caricaturescamente desigual en sus ojos.

Si bien cambia el tono, el hilo de la principal argumentación saidiana sigue intacto: igual que en Orientalismo, como en su suerte de sequel años más tarde: La cultura y el imperialismo (1993), Said insiste en el papel de la narrativa : es ésta que informa al imaginario de los periodistas, políticos y de la gente común, encasillando al otro −en este caso a los palestinos− en un cuento ajeno .

Para Said, Israel y sus partidarios trabajan duramente para negarles el permiso de narrar su propia experiencia ( Permission to narrate , en: London Review of Books, vol. 6, núm. 3, 16/2/84). El punto es crear una nueva − socialmente aceptable − narrativa que permitiría al mundo empatizar con los palestinos, resaltar su presencia por encima de la interpretación y ver en ellos seres humanos iguales.

La deshumanización −sistemática, naturalizada, internalizada− mata antes que una bala o una bomba.

Por eso, como lo demuestra magistralmente Timothy Brennan en su reciente biografía de Said, dedicada al pueblo palestino: Places of the mind: a life of Edward Said (2021), el autor de Orientalismo se vuelve un deconstructor de grandes narrativas, uno que fusionando el posestructuralismo con la lucha por la liberación palestina desnuda a la empresa colonial sionista como un proyecto intelectual . Una empresa cuya vivacidad proviene también de allí, no sólo de la fuerza nuda (aunque nunca menosprecia esta parte: sigue y analiza el despliegue de las Fuerzas de Seguridad de Israel, el crecimiento de los asentamientos ilegales, etcétera).